Зампрокурора области проведет прием граждан в Тамале
В понедельник, 9 февраля, заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков проведет личный прием в Тамалинском районе.

Посетителей ждут с 11:30 до 12:30 по адресу: р. п. Тамала, ул. Транспортная, 22.

Необходимо предварительно записаться на прием до 6 февраля с 9:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45) по телефонам: 8 (8412) 36-80-00, 8 (84169) 2-12-60, 8 (84169) 2-11-63.

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.

При посещении надзорного ведомства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

