В Никольске выделили почти 9 млн на благоустройство сквера «Бриз»

В Никольске выделили почти 9 млн на благоустройство сквера «Бриз»
В Никольске готовятся к благоустройству сквера «Бриз» на улице Ленина, 65. На работы выделили 8 973 777 рублей. Такова начальная (максимальная) цена в рамках электронного аукциона, который 2 февраля стартовал на портале госзакупок.

Здесь обустроят детскую площадку с игровым комплексом, познавательными досками, столиком с покрытием на географическую тему, скамьей с изображением речной системы, качелями, домиком-беседкой и прочими элементами.

Все работы на объекте должны быть выполнены до 20 июня.

Осенью в Никольске появился новый арт-объект, посвященный стеклоделию, - бронзовый корабль «Хрустальный». Его установили на набережной среднего пруда реки Вырган.

На одном из бортов корабля разместили текст того самого указа Екатерины II. Арт-объект стал символом основания стеклоделия на никольской земле.

