4 февраля пензенцев ждет морозный день без осадков

4 февраля в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -27...-32 градуса (местами до -35), днем ртутные столбики поднимутся до -17...-22, а к ночи на четверг опустятся до -25...-30.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Ранее метеорологи сообщили, что в начале февраля в регионе продолжит господствовать суровый антициклон с запада; существенных осадков не ожидается, а вот морозы продолжат крепчать. До 6-го числа из-за аномальных холодов действует оранжевый уровень опасности (реальная угроза).

В старину подмечали: если 4 февраля стояли сильные морозы, зима оказывалась короткой.

