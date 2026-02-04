Мошенники придумали схему с возвратом переплаты за отопление

Мошенники придумали схему с возвратом переплаты за отопление
В России распространяется новая мошенническая схема с возвратом переплаты за отопление, предупредили в Минстрое РФ.

Злоумышленники, действуя от имени управляющих компаний, рассылают гражданам предложения вернуть переплаченные за услугу деньги.

«В сообщениях указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода средств», - говорится в телеграм-канале министерства.

В ведомстве напомнили, что управляющие организации и ресурсники никогда не делают прямых возвратов: сумму перерасчета вычитают из последующих платежей.

«Никому не передавайте свои личные данные или коды из СМС и не переходите по сомнительным ссылкам. Особенно внимательными стоит быть пожилым родственникам - обязательно предупредите их об этой схеме. Доверяйте только официальным каналам связи», - призвали россиян в Минстрое.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с поддельными квитанциями на оплату жилищно-коммунальных услуг. Когда пользователь сканирует QR-код, злоумышленники получают доступ к его персональным данным. На устройство может загрузиться шпионская программа.

