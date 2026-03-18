Стало известно, почему зареченцы не могут экономить 7 руб. на проезде

Заречный не принимает участие в акции, которая стартовала в Пензенской области 1 марта и позволяет сэкономить 7 рублей на проезде в общественном транспорте при условии оплаты картой «Мир», загруженной в смартфон.

«А почему зареченские автобусы не попали в акцию?» - поинтересовался житель закрытого города на странице главы Заречного Алексей Костина во «ВКонтакте».

Мужчине ответил представитель администрации ЗАТО.

«АО «Автотранс» не принимает участия в данной акции по причине того, что тариф предприятия на перевозку пассажиров ниже, чем в Пензе», - объяснил он.

Акция, благодаря которой проезд обойдется дешевле, продлится 4 месяца - по 30 июня включительно.

Жители Пензы могут экономить на проезде в троллейбусах № 1, 2, 6, 7, 8, 9 и 105, а также автобусах № 54, 66, 70, 82с, 93, 130, 134, 149, 165.

Порядок действий следующий: пассажир прикладывает смартфон к валидатору и дожидается списания средств (подключения к интернету не требуется). Билет выдается обычный, со стоимостью проезда 30 рублей, но с карты уходит только 23.

Сервис доступен на телефонах с операционной системой Android.

