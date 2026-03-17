В ночь на 18 марта в регионе ожидается плюсовая температура

18 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -4...+1 градус, днем ртутные столбики поднимутся до +6...+11. К ночи на четверг снова похолодает до -1...-6 градусов.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер (4-9 метров в секунду).

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием антициклона, погода продолжит носить комфортный характер, осадков не ожидается.

В старину подмечали: если 18 марта стояла ясная погода, летом не бывало града.