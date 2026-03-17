В Пензе автобусы № 25 из-за поломки не вышли в рейсы

Водители автобусов № 25, курсирующих между Зарей и центром города, работают с нарушениями. Это выявили сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», которые 16 марта проводили проверки на линии.

Они проследили за отправкой машин в утренний и вечерний часы пик на остановках «Ул. Башира Рамеева» и «Маг. Океан».

«Установлено, что перевозчиком, обслуживающим маршрут № 25, в вечернее время не выполнены рейсы от конечного остановочного пункта «Центральный рынок», - сообщили в учреждении.

За нарушение условий госконтракта ООО «ТРАНСПОРТ ПЕНЗЫ» выставили штрафы.

Перевозчик пояснил, что машины сошли с линии из-за технической неисправности. Сейчас принимаются все меры по их ремонту.

Жители Зари годами жаловались на переполненные маршрутки № 25. С 5 января этого года на линии работают 4 автобуса большого класса и 10 среднего. Они курсируют по будням.

