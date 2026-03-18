В Пензе начали составлять протоколы за выход на лед

В Пензе сотрудники управления по делам ГО ЧС и районных администраций наказали граждан за выход на лед.

Профилактические мероприятия провели в Железнодорожном, Первомайском и Октябрьском районах. Во время рейда выявили трех пензенцев, проигнорировавших опасность.

Штраф за нарушение составляет от 500 до 1 000 рублей, напомнили в городской администрации.

В Пензенской области выход на лед водоемов запрещен с 15 марта.

«Весенний лед тает неравномерно, образуя участки различной толщины. Он становится рыхлым, пористым, меняет цвет, становясь белым, серым или бурым», - предупредили в региональном ЦУР.

Передвигаясь по такой неустойчивой поверхности, люди рискуют оказаться в холодной воде.

Этой зимой в регионе произошло две трагедии на воде. 18 декабря на Сурском водохранилище под лед провалился 76-летний мужчина. Пенсионера достали, но он скончался на месте.

20 декабря в Пачелмском районе 49-летний мужчина провалился под лед на пруду села Старый Валовай и погиб.