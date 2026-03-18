ИИ будет следить за пензенцами с помощью уличных камер

ИИ будет следить за пензенцами с помощью уличных камер
В Пензенской области внедрили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта. Цель - повысить уровень безопасности в регионе. ИИ будет выявлять подозрительных граждан и помогать в поиске пропавших.

Решение работает в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В него интегрировали 1,6 тысячи камер, видеопотоки с которых поступают в единый информационный центр, сообщили в пресс-службе разработчика NtechLab (технологический партнер ГК «Ростех»).

Нейросеть будут применять на ключевых улицах, остановках городского транспорта, в парках, школах и логистических узлах.

Алгоритмы обеспечивают точность и высокую скорость распознавания лиц, силуэтов и действий людей.

«Кроме того, единый информационный центр позволяет оперативно получать доступ к видеоархивам с конкретных камер и сократить проведение оперативно-разыскных мероприятий и сбор доказательной базы», - добавили в пресс-службе.

