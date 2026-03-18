Названы адреса в Пензе, где не будет света 19 марта

В четверг, 19 марта, в Пензе в части домов в Райках, Терновке, Заре и на пр. Строителей (в районе библиотеки им. Лермонтова) отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Бекешская, 58, 60, 62, 64-81, 83-91, 93-108; ул. Зеленый Овраг, 39, 41; 2-й Объединенный пр-д, 1, 5, 7, 9, 11-18, 20-28 (четные), 29, 30-46 (четные); 3-й Объединенный пр-д, 1-8, 11-31 (нечетные); ул. Угловая, 3, 4, 5-12, 14, 16, 16а, 17, 21.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Кольцевая, 23, 27-37 (нечетные), 57, 59, 61, 67, уч. 80, уч. 82, з/у 57Б, 83, 63, 81; ул. Романовка, 39а, 2-46 (четные), 47-52, 54, 55-65 (нечетные), стр. 61, стр. 191.

С 9:00 до 12:00:

- пр. Строителей, 154, 156, 156а, 158, 160.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Ладыгиной-Котс, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27; ул. Рамеева, 2; пр-д Рамеева, 11-16, 20, 22, 26-34, 36-44 (четные); ул. Рамеева/пр-д Спрыгина, 4/12; пр-д Спрыгина, 3, 4, 14, 16; ул. Спрыгина, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Черничная, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37.