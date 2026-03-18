Губернатор поручил сопровождать выпускников «Сурского мужества»

Участниками прошедших трех курсов «Сурского мужества» стали ветераны СВО из Пензы, Заречного, Кузнецка, Городищенского, Земетчинского, Каменского, Лопатинского, Лунинского, Мокшанского, Никольского, Пензенского и Сердобского районов. Промежуточные результаты пилотного проекта по социальной реабилитации и адаптации бойцов рассмотрели на заседании областного правительства.

Проект реализуется совместно с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой на базе арт-поместья «Новые берега». В нем участвуют ветераны, которым из-за тяжелых форм приобретенной инвалидности сложно адаптироваться к мирной жизни.

«После медицинской и психологической помощи, социокультурной реабилитации, профориентационной работы и курса основ предпринимательства выпускники определились с трудовой занятостью. В том числе 9 человек выбрали открыть собственное дело, опираясь на поддержку региона в виде социального контракта», - сообщили в областном правительстве.

Один ветеран уже приступил к реализации бизнес-плана, остальные дорабатывают детали с кураторами.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул: важно выстроить качественное сопровождение. «Между процессом обучения, заключением соцконтракта и его реализацией лежит серьезная работа. Нужно, чтобы выпускники программы наедине с самими собой не оставались, чтобы их сопровождали постоянно. Нужно активнее их вовлекать и в общественные инициативы, деятельность общественных объединений, сообществ и организаций для укрепления их социальной активности», - поставил задачу глава региона.

По словам Олега Мельниченко, в 2025 году проведут 6 курсов реабилитации, в том числе впервые с участием ветеранов СВО из других регионов.

«За два года через проект пройдет порядка 100 человек. Считаю это достойным показателем, к которому будем стремиться», - заявил губернатор.