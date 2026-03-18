Подготовка к паводку: в Кузнецке очистили русло реки Труев

В Кузнецке готовятся к возможному паводку. Специалисты очистили русло реки Труев в районе улицы Заводской.

Там нормальному течению мешало аварийное дерево, его ликвидировали, рассказали в администрации города.

Очистку русла продолжат.

Сейчас уровень воды в реке постоянно мониторят. Если он повысится, то специалисты примут меры, чтобы предотвратить подтопление домов, расположенных в прибрежной зоне.

Ранее в Приволжском УГМС, прогнозируя характер весеннего половодья, сообщили, что в Пензенское водохранилище максимальный приток воды ожидается ниже среднемноголетних значений.

Замминистра ЖКХ и ГЗН региона Михаил Кудимов в конце февраля пояснял, что запасы воды в снежном покрове превышают норму (среднестатистические показатели для области), но снег лег довольно рано и земля не промерзла. «Земля имеет свойство впитывать излишнюю влагу, что поспособствует наименьшим негативным последствиям», - добавил он.