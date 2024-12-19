На главной площади Кузнецка слепили символ нового года

19.12.2024 | 20:20

В Кузнецке на главной площади, где установлена елка, создали из снега символ наступающего года.

Удава из мультфильма «38 попугаев» слепили по поручению главы города Сергея Златогорского, которое он дал на совещании в администрации 16 декабря. Над снежной фигурой и ее покраской трудились студенты художественной школы под руководством преподавателей.

Кроме символа 2025-го площадь в этом году украсили светящиеся инсталляции.

«20 декабря кузнечан приглашают на открытие зимнего городка, которое состоится на центральной площади. В 16:00 главная елка города засверкает разноцветными огнями. По традиции горожан встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые подготовили для всех развлекательную программу. Любителей активного отдыха порадует новогодний хоровод вокруг главного атрибута новогоднего праздника», - рассказали в администрации города.

Главную елку в Кузнецке установили 7 декабря. Дерево высотой 11 метров подарил городу житель Южного микрорайона.

Кузнечане в Сети предложили не рубить ели ежегодно, а приобрести искусственную. Сергей Златогорский назвал такую покупку фантазией и заявил, что ему есть куда потратить бюджетные деньги.