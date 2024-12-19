Сетевое издание|18+|Четверг|19 дек 2024|21:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-20oC
-19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Общество

На главной площади Кузнецка слепили символ нового года

Печать
Telegram

В Кузнецке на главной площади, где установлена елка, создали из снега символ наступающего года.

Удава из мультфильма «38 попугаев» слепили по поручению главы города Сергея Златогорского, которое он дал на совещании в администрации 16 декабря. Над снежной фигурой и ее покраской трудились студенты художественной школы под руководством преподавателей.

Кроме символа 2025-го площадь в этом году украсили светящиеся инсталляции.

«20 декабря кузнечан приглашают на открытие зимнего городка, которое состоится на центральной площади. В 16:00 главная елка города засверкает разноцветными огнями. По традиции горожан встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые подготовили для всех развлекательную программу. Любителей активного отдыха порадует новогодний хоровод вокруг главного атрибута новогоднего праздника», - рассказали в администрации города.

Главную елку в Кузнецке установили 7 декабря. Дерево высотой 11 метров подарил городу житель Южного микрорайона.

Кузнечане в Сети предложили не рубить ели ежегодно, а приобрести искусственную. Сергей Златогорский назвал такую покупку фантазией и заявил, что ему есть куда потратить бюджетные деньги.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Кузнецка
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте