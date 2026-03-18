Принят закон об одном штрафе в сутки за отсутствие полиса ОСАГО

Во вторник, 17 марта, Госдума РФ приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект об однократном в течение суток штрафе за езду без ОСАГО, если это нарушение зафиксировано камерой. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки внесли в статью 12.37 КоАП РФ, которой предусматривается ответственность за несоблюдение водителями требований об обязательном страховании машины. Нарушение обойдется автомобилисту в 800 рублей.

В статью добавили следующее примечание: «Лицо, совершившее административное правонарушение, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение двадцати четырех часов с момента первого выявления такого административного правонарушения».

Однако принятый законопроект не регламентирует, сколько раз в сутки за езду без ОСАГО водителя может оштрафовать инспектор ГАИ.

Система автоматической фиксации нарушений, связанных с отсутствием полиса ОСАГО, должна заработать в стране в этом году. Дорожные камеры будут фотографировать госномера и передавать их в систему ГАИ, та сверит их с базой выданных полисов и автоматически выпишет штраф, если у водителя нет страховки.

Законопроект вступит в силу 1 сентября 2026-го. Предполагается, что к этому моменту в России отладят механизм автоматического выписывания штрафов за отсутствие ОСАГО.

