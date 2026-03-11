Пензенские спасатели зачернили лед в условной зоне паводка

Пензенские спасатели зачернили лед в условной зоне паводка
В среду, 11 марта, в Пензенской области прошел первый день командно-штабных учений. Спасатели и сотрудники экстренных служб продемонстрировали готовность техники и оборудования, предназначенных для действий в паводкоопасный период.

По сценарию из-за резкого подъема уровня рек под угрозой затопления оказались 3 759 домов с населением 17 570 человек.

Дополнительным условием задачи стало затруднение транспортного сообщения по причине погружения под воду 7,5 км автодорог.

Участники тренировки отработали навыки чернения и распиловки льда для предотвращения заторов, спасли провалившегося под лед человека и эвакуировали рыбака с льдины, вывезли условно пострадавших из зоны ЧС в пункты временного размещения.

Отдельное внимание уделили санитарно-эпидемиологическому контролю и оповещению населения, отметили в ГУ МЧС.

На второй день учений предполагается проверить готовность экстренных служб региона к защите от ландшафтных пожаров.

паводок учения мчс
 
 
 
 
 

