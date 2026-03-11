В пензенском магазине продавали некачественную форель

В пензенском магазине продавали некачественную форель
Специалисты областного управления Роспотребнадзора выявили факт продажи некачественного продукта. Требованиям не соответствовала слабосоленая форель, отобранная в гипермаркете «Лента».

Всю партию товара незамедлительно изъяли из продажи.

Продавцу выдали предостережение об усилении контроля качества поступающей продукции. В территориальный орган РПН по месту нахождения изготовителя направлено уведомление.

Управление Роспотребнадзора взяло ситуацию под контроль, сообщили в ведомстве.

В феврале в РПН подвели итоги контроля качества молочной продукции за 2025 год. По физико-химическим показателям стандартам не соответствовали 58 проб из 891, по микробиологическим - 83 из 1 804.

