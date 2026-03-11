В Пензе на городских клумбах высадят 260 000 однолетников

В Пензе в ближайшее время, как только установится тепло, приступят к оформлению городских клумб. ОБ этом сообщил глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале.

В зеленых зонах, по планам, появится больше 260 000 однолетников. Рассаду предоставит тепличный комбинат.

Всего предполагается разбить 36 цветников общей площадью 6 200 кв. м в центральных видовых точках (в скверах, у памятников, около крупных транспортных развязок).

Предусмотрено обновление, в частности, цветочных композиций в зеленой зоне на углу улиц Калинина и Свердлова, у памятника Первопоселенцу.

На откосе на улице 8 Марта будет большая клумба в виде книги.

10 марта стало известно о планах высадить в Пензенской области 37 000 сеянцев сосны и дуба в рамках акции «Сад памяти».