12 марта в Пензенской области потеплеет до +8 градусов

В четверг, 12 марта, в Пензенской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС. Причиной тому - антициклон, под влиянием которого находится регион. Юго-западные потоки поставляют теплый и сухой воздух.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5...10 м/с.

В ночь на четверг в прогнозе -3...-8 градусов, без осадков.

Днем уличные термометры покажут +3...+8. В следующую ночь, на пятницу, снова будет -3...-8 и по-прежнему без осадков.

В народном календаре 12 марта - Прокоп Перезимний, или Дорогорушитель. В старину подмечали: южный ветер и капель в этот день - к теплому лету.