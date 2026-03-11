12 марта в Пензенской области потеплеет до +8 градусов

Общество

12 марта в Пензенской области потеплеет до +8 градусов
Печать
Telegram

В четверг, 12 марта, в Пензенской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС. Причиной тому - антициклон, под влиянием которого находится регион. Юго-западные потоки поставляют теплый и сухой воздух.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5...10 м/с.

В ночь на четверг в прогнозе -3...-8 градусов, без осадков.

Днем уличные термометры покажут +3...+8. В следующую ночь, на пятницу, снова будет -3...-8 и по-прежнему без осадков.

В народном календаре 12 марта - Прокоп Перезимний, или Дорогорушитель. В старину подмечали: южный ветер и капель в этот день - к теплому лету.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!