Многодетным должникам оставят автомобили и земельные участки

Госдума запретила изымать за долги у многодетных автомобили и земельные участки. Нижняя палата парламента приняла соответствующий закон в третьем чтении. Документ размещен в электронной базе данных законодательной деятельности.

Земельный участок становится неприкосновенным, если предоставлен бесплатно в рамках социальной поддержки. На имущество в залоге взыскание обращается в общем порядке.

Автомобиль должен быть единственным и находиться либо в личной собственности должника, либо в долевой (несколько владельцев в составе семьи).

Закон корректирует положения статьи 446 Гражданского кодекса и вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания Президентом РФ.

В прежней редакции статья ГК защищала от изъятия единственное жилье и землю под ним (при условии, что они не ипотечные), предметы обихода (кроме дорогостоящих), имущество, необходимое для работы (не дороже 10 000 рублей), домашних животных (если они используются для личных нужд, а не для коммерции) и постройки для их содержания, необходимый в связи с инвалидностью транспорт и госнаграды.

Удержания из доходов допускаются с ограничением: у должника сохраняется не меньше установленной величины прожиточного минимума - как его самого, так и иждивенцев.