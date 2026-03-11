С 1 апреля в Пензе начнут принимать заявки на путевки в лагеря

С 1 апреля в Пензе стартует прием заявок на выдачу путевок в детские загородные лагеря в рамках летней оздоровительной кампании. Начальник управления образования Юрий Каленов анонсировал процедуру на заседании гордумы в среду, 11 марта.

«По сравнению с прошлым годом ничего не изменилось: все - через портал госуслуг», - отметил он.

В личном кабинете родителям нужно выбрать услугу «Организация отдыха детей в каникулярное время». На следующем этапе формируется заявление. Требуется заполнить все поля в электронной форме и указать сведения о заявителе и ребенке, а также обозначить лагерь, период отдыха, уполномоченный орган по организации отдыха («Строитель» и «Юность» относятся к управлению образования, «Заря», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», лагеря на базе санаториев «Нива» и «Надежда» - к комитету по физкультуре, спорту и молодежной политике) и способ получения результата рассмотрения заявки.

Затем нужно отправить документ в уполномоченный орган, дождаться решения (не более 6 рабочих дней после получения заявления), прийти в назначенные день и время, заключить договор с оздоровительной организацией, внести плату и получить путевку.

В прошлом году стоимость отдыха в лагере в 1 смену равнялась 25 628 рублям. Из них 6 416 вносили родители, оставшаяся часть (19 212) покрывалась из областного бюджета.

Какой будет плата в 2026-м, пока не сообщалось.