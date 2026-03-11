Сердобских учеников отправили в детсады на время ремонта школы

Капитальный ремонт в сердобской школе № 9, начавшийся 1 января, планируют закончить к августу.

Пока идут работы, ученики 1-4-х классов ходят на уроки в детсады № 16 и 17 и в первую смену в школу № 4, 5-11-х классов - во вторую в школе № 4. Все они находятся в одном микрорайоне, так что подвоз не требуется.

Учебное заведение построено в 1963 году. Это одно из крупнейших образовательных учреждений в городе, и вопрос его реконструкции назрел уже давно.

По контракту предусмотрены демонтажные работы, наружная отделка фасада с облицовкой стальными кассетами, обновление части кровли, внутренняя отделка коридоров, санузлов, лестничных клеток, укладка полов из керамогранита.

На данный момент готова стяжка пола на 3-м этаже, в коридорах на всех уровнях поставлены пластиковые окна. Общий объем выполненных работ составляет 40%, сообщили в областном минобре.

Стоимость капитального ремонта - 88,8 млн рублей. Еще 9,2 млн выделили на мебель, магнитно-маркерные доски, интерактивные панели, оборудование для мобильного лингафонного класса, кабинетов ОБЗР, труда, биологии, информатики, физики, спортзала и для занятий туризмом.