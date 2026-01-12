В кузнецкую женскую консультацию поступило новое оборудование

В обновленной женской консультации Кузнецкой детской центральной районной больницы установили автоматизированный фетальный монитор отечественного производства «Уникос-02».

Прибор необходим для проведения кардиотокографии, пояснила главврач учреждения Галина Дерябина. Ультразвуковые датчики ведут синхронную запись сердечного ритма плода, двигательной активности и маточных сокращений у будущей матери, полученная информация преобразуется в график.

Фетальный монитор прост в эксплуатации и дает точную картину состояния плода, помогая быстро выявить нарушения. Таким образом повышается безопасность женщины и ее ребенка.

Аппарат разработан ведущими специалистами нескольких научных центров. В нем совмещены все последние разработки из области гинекологии и акушерства, что сводит к минимуму риск неточностей или погрешностей в диагностике, отметили в областном минздраве.

Новую женскую консультацию открыли в поликлинике Кузнецкой детской ЦРБ в декабре 2024 года. Здесь работает дневной гинекологический стационар, оборудованы кабинеты акушеров-гинекологов, УЗИ и кардиотокографии, медико-социальной помощи, процедурная.