В новогодние праздники у 11 водителей изъяли машины за пьяную езду

В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах Пензенской области больше сотни нетрезвых автомобилистов.

Инспекторы проводили массовые проверки водителей в рамках профилактических мероприятий - у них искали признаки опьянения.

«От управления транспортными средствами отстранены 127 автомобилистов, допустивших управление в нетрезвом состоянии либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, из них 11 - за повторное управление в состоянии опьянения», - уточнили в областной Госавтоинспекции.

В отношении последних решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Их машины изъяты и помещены на спецстоянки.

Госавтоинспекция призывает жителей Пензенской области сообщать ближайшему экипажу ДПС или в дежурную часть (тел.: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102) о водителях, которые, предположительно, управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Нужно будет указать место, марку автомобиля, его номер и направление движения.