Стали известны места крещенских купаний в Кузнецке

В ночь с 18 на 19 января в Кузнецке состоятся традиционные крещенские купания. Для них оборудуют 2 места: в районе Кустарной площади, возле церкви Параскевы-мученицы, и в заполненной водой низине у родника на 2-й Бутурлинской улице.

Мероприятия будут проводиться с 22:00 18-го числа до 2:00 19-го, уточнили в городской администрации. Во время проведения обряда будут дежурить спасатели, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов.

Ответственным лицам поручено проверить места для купания на предмет соответствия требованиям закона и организовать пункты обогрева.

Желающим окунуться необходимо соблюдать ряд правил. Запрещается погружаться в прорубь:

- до освящения иордани;

- в отсутствие сотрудников службы спасения и медков;

- в состоянии алкогольного опьянения;

- детям без присмотра родителей или взрослых;

- группой более 3 человек.

Также нельзя нырять в воду с разбега, распивать спиртное. Перед купанием необходимо разогреться, сделав разминку или пробежку. К проруби нужно подходить в нескользкой и легко снимаемой обуви.

Крайне опасно нырять вперед головой. При первом заходе в воду следует быстро достигнуть нужной глубины, но не плавать.

При выходе нужно держаться за поручни. После купания (окунания) стоит растереться махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая для профилактики переохлаждения.