За праздники в Пензе выявили 24 нарушения при продаже алкоголя
В Пензе за новогодние праздники выявили более двух десятков нарушений при продаже алкоголя. Итоги подвели в городской администрации.

Во время рейдов было проверено 280 объектов торговли и общественного питания. Сотрудники полиции составили 24 протокола.

Так, на Суворова, 225, Кулакова, 8/2, Молодежной, 5, Бакунина, 50, спиртное реализовывалось при отсутствии лицензии на его продажу.

На проспекте Победы, 84а, Одесской, 5, Калинина, 92, Лобачевского, 7, Мира, 60, Терновского, 180а, Антонова, 18Б, Измайлова, 75, Клары Цеткин, 23Б и 42, Чаадаева, 29, алкоголь продавался на вынос без вскрытия заводской упаковки.

На некоторых руководителей объектов составили протоколы за бесконтрольность и нарушение особых требований, а также за отпуск спиртного несовершеннолетним.

Материалы направлены в мировые суды для принятия мер административного воздействия, уточнили в мэрии.

