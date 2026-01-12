Прогноз на неделю: сначала снег, потом морозы

Прогноз на неделю: сначала снег, потом морозы
На первой рабочей неделе 2026 года погода на территории Пензенской области будет носить неустойчивый характер. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В большинстве дней сохранится влияние атмосферных фронтов южного циклона. Повсеместно ожидаются снег, временами сильный, и заносы на дорогах. Температурный режим останется повышенным на 2-3 °С», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, к выходным фон атмосферного давления повысится. В результате осадки прекратятся и значительно похолодает.

В начале недели термометры в дневное время будут показывать -4...+1, в середине - от -3 до -8, в конце - до -15 градусов.

В выходные в ночное время прогнозируется -22.

