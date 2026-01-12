Домик Деда Мороза в Пензе посетили более 3 000 детей

В воскресенье, 11 января, в Пензе завершилась новогодняя кампания, стартовавшая 17 декабря.

На площади Ленина состоялась торжественная церемония вручения благодарностей сказочным персонажам и закрытие домика Деда Мороза. За этот сезон его посетило более 3 000 ребят. Они читали волшебнику стихи и получали сладкие подарки.

«Для детворы устроили сотни увлекательных мероприятий. А администрации районов украсили 117 дворовых территорий елочками, вокруг которых ребята весело водили хороводы и играли вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой», - сообщил глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале.

Новогодняя кампания в этом году началась позже обычного. Ее старт намечался на 13 декабря, но из-за непогоды его пришлось отложить.

В прошлом сезоне домик Деда Мороза работал почти месяц - с 15 декабря по 14 января. За это время там побывало более 5 000 детей.