Объяснено увеличение взноса на капремонт в Пензенской области

В областном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения объяснили, почему размер взноса на капитальный ремонт увеличили именно с 1 января.

В ведомстве отметили, что с учетом увеличения ставки налога на добавленную стоимость с начала года выросли регулируемые тарифы на ЖКУ, которые предоставляются ресурсниками - плательщиками НДС. Речь идет о ценах на электроэнергию, газ, отопление, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора.

Следующая индексация перенесена с 1 июля на 1 октября 2026 года.

Что касается капремонта, то этот тариф регулируется другими статьями, минимальный размер устанавливается на каждый очередной год.

«Экономически обоснованный минимальный взнос на капремонт, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, на 2026-2028 годы составляет 23,09 рубля за 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц. Минимальный размер утверждается раз в год с учетом доступности для населения и в течение года изменению не подлежит», - уточнили в министерстве ЖКХ.

С 1 января 2026-го взнос составляет не 12,50 руб., как было в 2025-м, а 14,50 за 1 кв. м жилья. То есть для собственника квартиры площадью, к примеру, 50 кв. м сумма в квитанции станет больше на 100 рублей.