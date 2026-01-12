Жителям Пензенской области выплатили 12,7 млн за долгий брак

Жителям Пензенской области выплатили 12,7 млн за долгий брак
В 2025 году в Пензенской области 2 548 семейных пар получили по 5 000 рублей за долгий брак: они оформили отношения 50 и более лет назад.

Всего «золотым» юбилярам выплатили 12 740 000 рублей, уточнили в региональном минтруде.

Чтобы получить деньги, супругам, прожившим в браке 50 и более лет, необходимо обратиться в территориальный отдел ЗАГС и написать заявление. При себе нужно иметь паспорта, свидетельство о государственной регистрации брака и реквизиты лицевого счета.

Ранее сообщалось, что «золотые» юбиляры могут отметить годовщину в загсе торжественной церемонией. Услуга предоставляется бесплатно.

Юбилярам или их близким нужно обратиться в загс с заявкой не позднее чем за месяц до предполагаемой даты празднования.

