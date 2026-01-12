В служебных помещениях на Пензе-I не было пожарной сигнализации

Пензенская транспортная прокуратура проверила соблюдение требований пожарной безопасности на станции Пенза-I.

«Установлено, что служебные помещения здания для работников восстановительного поезда не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения при пожаре», – сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура подала иск на дирекцию аварийно-восстановительных средств. Железнодорожный районный суд удовлетворил требования и обязал ОАО «РЖД» устранить нарушения.

Теперь помещения для круглосуточного пребывания работников оборудованы сигнализацией и системой оповещения.

В декабре 2025 года транспортная прокуратура выявила продажу просроченных продуктов в торговой точке около вокзала станции Пенза-I. Недочеты были устранены, тем не менее Роспотребнадзор оштрафовал администрацию магазина.