В служебных помещениях на Пензе-I не было пожарной сигнализации

Общество

В служебных помещениях на Пензе-I не было пожарной сигнализации
Печать
Telegram

Пензенская транспортная прокуратура проверила соблюдение требований пожарной безопасности на станции Пенза-I.

«Установлено, что служебные помещения здания для работников восстановительного поезда не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения при пожаре», – сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура подала иск на дирекцию аварийно-восстановительных средств. Железнодорожный районный суд удовлетворил требования и обязал ОАО «РЖД» устранить нарушения.

Теперь помещения для круглосуточного пребывания работников оборудованы сигнализацией и системой оповещения.

В декабре 2025 года транспортная прокуратура выявила продажу просроченных продуктов в торговой точке около вокзала станции Пенза-I. Недочеты были устранены, тем не менее Роспотребнадзор оштрафовал администрацию магазина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
прокуратура станция сигнализация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!