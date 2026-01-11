В Пензе капитально отремонтируют 3 участка водопроводных сетей

В Пензе капитально отремонтируют 3 участка водопроводных сетей
В 2026 году в Пензе капитально отремонтируют 3 участка водопроводных сетей. Об этом в субботу, 10 января, сообщило городское управление капитального строительства.

Речь идет об объектах, расположенных в следующих локациях:

- ул. Зарубина - от дома № 27 до 5-го проезда Зарубина (Маяк);

- ул. Ладожская, проспекты Строителей и Победы;

- ул. Окружная, Кривозерье и Калинина.

Подрядчики, которые займутся ремонтом, уже определены в рамках электронных аукционов. Они приступят к работам при благоприятных для раскопок погодных условиях.

«Капитальный ремонт водопроводных сетей позволит значительно продлить срок службы коммуникаций и снизить риск возникновения аварийных ситуаций», - подчеркнули в УКСе.

