Отключение света в Пензе 12 января: список адресов

В понедельник, 12 января, в части домов Пензы отключат электричество из-за плановых ремонтных работ на сетях. Список опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 ресурс отключат по адресам:

- ул. Астраханская, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31-35, 37-43, 46-52, 54-58, 61, 62, 64-70, 72, 74, 76;

- ул. Колхозная, 96, 48, 48Б, 50-61, 63-80, 82, 84, 86, 88, 92, 98-110 (четные);

- пр-д Ломоносова, 9-29;

- 1-й пр-д Макаренко, 1, 1а;

- ул. Озерная, 40-57, 59-71, 73, 73а, 75-79, 81-105 (нечетные);

- ул. Проезжая, 4, 6;

- 2-й Проезжий пр-д, 1-5, 7, 9;

- ул. Расковой, 1, 3, 6-13, 15, 17;

- 1-й пр-д Расковой, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11-17, 19;

- 2-й пр-д Расковой, 1-10, 12-16, 18;

- ул. Светлополянская, 2-е стр., 42, 56, 66;

- ул. Саранская;

- ул. Северная.

С 8:30 до 16:00 света не будет по адресам:

- ул. Гражданская, 21-31, 33-43 (нечетные), 44, 46, 48;

- ул. Захарова, 14, 16а, 16Б, 18Г, 22, 26;

- ул. Ключевая, 1-16, 20-29, 31;

- ул. Зои Космодемьянской, 12, 14, 24, 30;

- Мироносицкая пл., 2а;

- ул. Пушкина, 66, 70-78 (четные), 82.

С 9:00 до 12:00 подачу электричества приостановят на Лядова, 64.

С 13:00 до 15:00 света не будет по адресам:

- ул. Бакунина, 133, 135, 150;

- ул. Кулакова, 14, 14а;

- ул. Новый Кавказ, 8, 17;

- ул. Суворова, 143, 143а, 145, 147, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167 (к. 2);

- ул. Шевченко, 5, 7.