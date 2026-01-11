В Кузнецке в начале года мальчиков родилось больше, чем девочек

Общество

В Кузнецке в начале года мальчиков родилось больше, чем девочек
В Кузнецке за первые 10 дней нового, 2026 года появились на свет 10 детей. Об этом сообщила городская администрация.

Среди младенцев 6 представителей мужского пола и 4 - женского.

«Первым в этом году родился мальчик. Он стал третьим ребенком в своей семье и уже при рождении показал себя крепким малышом - вес 3 килограмма 880 граммов», - уточнили в мэрии.

Этот младенец, осчастлививший маму в 0:03, оказался первым не только в Кузнецке, но и в регионе в целом.

Через 17 минут, в 0:20, в перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко родился второй ребенок 2026 года - девочка. Она тоже стала третьей в своей семье.

