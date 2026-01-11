В Пензе все праздники работал пункт обогрева для бродяг

В Пензе все праздники работал пункт обогрева для бродяг
В Пензе все новогодние праздники в круглосуточном режиме работает пункт обогрева. Об этом напомнили в городской администрации.

Он расположен в 5-м Виноградном проезде, 22, на базе центра срочной социальной помощи.

«Туда могут обратиться лица без определенного места жительства и граждане, оказавшиеся в экстремальной жизненной ситуации. Им предоставляют горячее питание и теплую одежду», - уточнили в мэрии.

Получить справочную информацию можно по телефону 44-00-03.

В течение года соцработники регулярно обходят места обитания бездомных людей, в холодное время последних можно обнаружить вблизи теплотрасс. Бродягам выдают паек, вещи, их инструктируют по поводу приема в дом ночного пребывания.

