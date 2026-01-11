Пензенское художественное училище ждет модернизация

В 2026 году 2 образовательных учреждения в Пензе, относящихся к сфере культуры, ждет модернизация.

Первое - художественное училище имени К. А. Савицкого.

«Улучшим материально-техническую базу для мастерских дизайна, которым нужны компьютеры, телевизоры, графические планшеты. Обновим мебель и мольберты в учебных аудиториях, оснастим необходимой аппаратурой актовый зал», - сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Второе учреждение - музыкальный колледж имени А. А. Архангельского.

«Приобретем современное световое и звуковое оборудование для концертного зала, а также компьютерную технику, музыкальные инструменты и литературу», - перечислил глава региона.

