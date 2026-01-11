Погодная опасность: 12 января в регионе ожидается метель

12 января в Пензенской области на протяжении суток будет идти снег - от местами сильного до небольшого, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут -2...-7 градусов, порывы юго-восточного ветра могут достигать 18 м/с, вероятна метель, на дорогах возможны снежные заносы.

Днем ожидается -4...+1. Сильный ветер сохранится, но осадки будут меньшей интенсивности.

Из-за метели в регионе на 12 января объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

К ночи на вторник показатели термометров вернутся к прежним значениям (-2...-7 градусов), ветер утихнет, прогнозируется небольшой, местами умеренный снег.

По словам метеорологов, Пензенская область сейчас находится во власти западных вихрей, температурный режим немного превышает норму.