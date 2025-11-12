В Пензе пройдет большая конференция для бизнеса

В Пензе 20 ноября пройдет большая конференция «Траектория-25». Для участия в ней приглашаются владельцы и руководители компаний, которые хотят разобраться в трендах управления командой, автоматизации и продаж. Вход на мероприятие бесплатный.
«Траектория-25» - это масштабный цикл конференций от «Битрикс24». Они пройдут осенью в 18 городах страны.
Участники мероприятия узнают:
- как не утонуть в операционных задачах;
- как усилить свои позиции в бизнесе;
- как работать с командой в 2025 году;
- какие стратегии увеличения продаж актуальны;
- как использовать AI в бизнесе.
На конференции выступят 9 спикеров-практиков из топовых компаний: «Битрикс24», «Бит-стрим», hh.ru, ГК «Дионис», 2ГИС и других. Участников ждут сувениры, подарки и скидки от партнеров конференции. Запланированы консультация по автоматизации от Bit-stream (партнер «Битрикс24», эксперт в вопросе), а также живой разбор 2-3 реальных бизнесов Пензы.
Его сделает эксперт по продажам Дмитрий Ткаченко. Прямо на мероприятии он может позвонить в компанию и дать обратную связь по работе менеджеров. Кейсы отправляются заранее, их принимают до 10 ноября.
Вопрос о работе компании можно задать и непосредственно на конференции.
Мероприятие будет полезно не только руководителям и владельцам бизнеса, но и их заместителям, менеджерам команд. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Сделать это нужно как можно раньше, ведь при полном наборе регистрация закроется.
Организаторы конференции предупредили, что ее онлайн-записи не будет.
«Для полного погружения приходите и участвуйте в офлайне: задавайте вопросы спикерам, общайтесь с единомышленниками, стройте ценные деловые связи. Это не просто мероприятие, это возможность заявить о себе и стать частью живого диалога», - подчеркнули они.
Место встречи - конференц-зал в технопарке «Рамеев» (Центральная, 1в).
Уточнить информацию по вопросам участия можно в компании Bit-stream, по телефону +7 (927) 363-33-78 или по e-mail: company@bit-stream.ru.
Реклама. Заказчик - ИП Аншакова М. Н. ИНН 110307343744.
