Коммерсанты вывели за рубеж 2,5 млн под предлогом закупки контейнеров

В Пензенской области коммерческая организация вывела за границу более 2,5 млн рублей.
Нарушение выявила Приволжская транспортная прокуратура. Проверка установила, что в 2023 году фирма заключила контракт с иностранной компанией на поставку контейнеров. За товар расплатились в валюте.
Однако контейнеры в Российскую Федерацию не привезли, а покупатель не принял мер по возврату денег, сообщили в надзорном ведомстве.
Транспортная прокуратура пришла к выводу, что сделка заключена для незаконного вывода средств за рубеж. Ее признали недействительной.
Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск о взыскании в доход государства переведенной за границу суммы. Исполнение этого решения проконтролирует прокуратура.
Ранее на аналогичном нарушении поймали другую пензенскую фирму. Она вывела за границу 4,4 млн рублей под предлогом закупки строительных материалов.
