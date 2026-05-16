17 мая в Пензенской области вновь прогнозируется жара

В воскресенье, 17 мая, в Пензенской области вновь будет жарко, местами пройдет гроза, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 17-е число температура воздуха опустится до +11…+16 градусов. Местами в области ожидается кратковременный дождь.

Утром будет облачно, термометр покажет около +22 градусов.

Днем синоптики прогнозируют переменную облачность, восточный ветер, скорость порывов которого составит 7-12 м/с.

Температура поднимется до +25…+30 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь, гроза.