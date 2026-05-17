В Пензе 2 пациентам с ожирением провели сложные операции

В областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко провели современные лапароскопические вмешательства 2 пациентам с ожирением.

Резекцию желудка и мини-гастрошунтирование сделал руководитель омского «Центра хирургии ожирения» Анатолий Калиниченко и хирурги пензенского медучреждения.

Высокотехнологичные операции необходимы, когда избыточный вес серьезно угрожает здоровью, а другие методы эффекта уже не дают. В таких случаях врачам требуется высокое мастерство.

«В отличие от традиционных мер, бариатрическая хирургия помогает не только снизить вес, но и улучшить общее состояние здоровья. В целом восстановление после операции проходит достаточно легко, пациент уже на следующие сутки встает на ноги», - рассказал Анатолий Калиниченко.

Во вмешательстве такого рода нуждаются люди с тяжелыми сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, артериальной гипертензией, заболеваниями щитовидной железы и, в ряде случаев, бесплодием.

Подобные операции планируется поставить на поток, сообщили в областном минздраве со ссылкой на главврача областной больницы Андрея Кибиткина.