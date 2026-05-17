Отключения света в Пензе 18 мая: список адресов

В понедельник, 18 мая, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, на территории 95-й Кордон, в Маньчжурии и Заводском районе.

С 8:30 до 12:00 ресурс не будут подавать в дома № 1-8, 11-27 на 95-м Кордоне, а с 9:00 до 12:00 - на Володарского, 63, 65, и Московскую, 82.

С 8:30 до 16:30 электроснабжение приостановят по адресам:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1а.

С 13:00 до 15:00 без света останутся:

- ул. Беляева, 12;

- ул. Г. Титова, 24, 20;

- ул. Докучаева, 16, 18;

- ул. Циолковского, 33, 35, 37, 41, 43/26.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.