На 18 мая в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности
18 мая в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут +12...+17 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +25...+30, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

К ночи на вторник прогнозируется снова +12...+17 градусов.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. .

18 мая в народном календаре - Арина Рассадница. Ясное солнце служило залогом обилия зерновых, а при переменчивой погоде ждали теплого лета.

