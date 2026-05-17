В башмаковской больнице появился новый фельдшер

Штат Башмаковской районной больницы пополнился новым специалистом. Заведующей фельдшерско-акушерском пунктом в поселке Новознаменском стала фельдшер Наталья Кистина.

После окончания областного медколледжа по специальности «Лечебное дело» она заняла в 2015 году должность фельдшера кабинета неотложной помощи в больнице № 6 имени Г. А. Захарьина. В 2017-м перешла в Городскую поликлинику, потом вернулась в Башмаково, где родилась.

«Жители села очень ждали медицинского работника, ведь здесь его не было 4 года. К фельдшерско-акушерскому пункту Новознаменского прикреплено более 400 человек, значительная часть из которых - люди преклонного возраста, нуждающиеся в постоянном медицинском наблюдении», - рассказала главврач Башмаковской РБ Ольга Хрянина.

Прежде на местный ФАП выезжал врач общей практики - 1-2 раза в месяц. Теперь жители будут под наблюдением ежедневно, отметили в областном минздраве.

В конце прошлого года в районной больнице закончился ремонт. Здесь обновили главный и терапевтический корпуса и педиатрическое отделение.