В каменском лагере «Березка» возводят новый корпус

В детском оздоровительном лагере «Березка» (Каменский район) строится новый модульный жилой корпус. Когда он будет готов, за 1 смену здесь смогут отдохнуть 237 детей (на 45 больше, чем прежде).

О начале работ было объявлено в конце марта этого года. На расчищенный участок уже подведены коммуникации и системы наружного освещения, экспертизы систем водоснабжения и водоотведения пройдены. Строители монтируют свайное основание и готовят фундамент.

Имеющиеся в лагере 6 спальных корпусов, столовая, медблок и зоны активного отдыха (в том числе бассейн и эстрада) к сезону готовы. Они соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правилам пожарной безопасности.

На лето в «Березке» запланированы 3 смены. Содержательная часть ориентирована на детей 6-17 лет и предусматривает профильные и инклюзивные программы. Открытие намечено на 15 июня, сообщила начальник управления образования администрации Каменского района Елена Коняшкина.

По данным областного минобра, в этом сезоне в Каменском районе будут работать 18 пришкольных и 2 загородных лагеря.

