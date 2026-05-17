Жителей Спасска, Тамалы и Павловки ждут перебои в телевещании

На неделе с 18 по 24 мая в 3 населенных пунктах Пензенской области возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

19-го числа прервется трансляция программ, входящих в состав 1-го и 2-го мультиплекса, в Спасске.

20 мая ожидаются проблемы с вещанием на тех же каналах в селе Павловка Никольского района, 21-го

- в Тамале.

Временные отключения ожидаются в промежутке с 10:00 до 16:00 и связаны с плановой профилактикой на передающих станциях.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», - предупредили в РТРС.

В 1-й мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». 2-й мультиплекс - «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».