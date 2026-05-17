Управление Росгвардии передало в зону СВО 35 единиц оружия

Управление Росгвардии по Пензенской области передало в зону СВО 35 единиц конфискованного и невостребованного гражданского оружия, которое хранилось на складах ведомства.

Отправка состоялась после необходимого технического осмотра и подготовки.

«Мы продолжаем работу по выявлению и передаче неиспользуемого гражданского оружия, которое может принести пользу нашим защитникам. Каждое переданное ружье - это вклад в общее дело поддержки бойцов», - отметил представитель управления.

В Росгвардии также напомнили, что сдать оружие для нужд СВО можно в подразделениях лицензионно-разрешительной работы по месту жительства. Денежное вознаграждение для добровольцев повысили в июле 2025 года.

Специалисты готовы дать консультацию по всем вопросам и помочь в оформлении документов.

Ранее стало известно, что с начала 2026-го жители региона отдали для нужд спецоперации больше 20 ружей.

