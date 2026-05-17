В мае Пензенская епархия отправила 13 тонн гуманитарного груза

В мае 2026 года Пензенская епархия отправила 13 тонн гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области. Там находится православное сестричество во имя праведной великой княгини Елисаветы.

Партии на 3,5, 7 и 2,5 тонны отбыли 1, 3 и 11-го числа соответственно. В их состав вошли продукты (сало, копченая рулька, колбаса, кофе, сладости, выпечка, консервы, вафли), одежда и обувь, маскировочные сети, строительные инструменты, газ, постельные принадлежности (500 подушек, 500 одеял, 100 матрасов, 500 дорожек) и др.

Через сестричество в Валуйках гуманитарную помощь получают воины группы «Север», участвующие в специальной военной операции.

Участие в сборах приняли прихожане пензенских храмов, жители поселка Ахуны и села Атмис, представители бизнеса и общественных организаций.

«Благодарим неравнодушных пензенцев, принявших участие в сборе и отправке гуманитарной помощи», отметили в епархии.