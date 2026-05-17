Пензенские полицейские вернулись с Северного Кавказа

Сводный отряд полицейских из Пензы вернулся из служебной командировки. Правоохранители в течение полугода обеспечивали общественный порядок на Северном Кавказе.

Полицейских встретили представители руководства регионального УМВД и самые близкие люди - родные и друзья, которые ожидали их возвращения.

Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин поздравил коллег с окончанием длительной служебной командировки и возвращением домой.

В знак признания заслуг и за высокие показатели руководитель ведомства вручил почетные грамоты отличившимся сотрудникам.

После отпуска полицейские вернутся к выполнению служебных обязанностей в своих подразделениях.

Их сменил отряд, отправившийся из Пензы 12 мая.