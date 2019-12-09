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Из жизни | Пензенцы обнаружили маленькое кладбище домашних животных

09.12.2019|18:09
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Берег реки стал местом упокоения домашних животных. Могилки жители Маньчжурии обнаружили случайно. Территория не прогулочная, не оживленная. Кто-то срезал путь и наткнулся на захоронения. Их несколько, но теперь под снегом и валежником они незаметны.

«Туда люди ходили, даже зажигали свечи. Мы решили, что там похоронили кого-то из животных. Явно, что там не человек. Людей-то хоронят на кладбище, а это такое кладбище для животных», - рассказала местная жительница Нина Александровна.

Население Маньчжурии без особого восторга приняло погост близ своих домов. Из окон ограды не видно, но все же. Мурашки по коже, неприятно, говорят люди. А кто-то еще насмотрелся фильмов наподобие снятого по культовому роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных».

«Мы даже не знаем, кто такой ерундой занимается», - отметила пенсионерка.

А ведь это глобальная проблема - где хоронить домашних питомцев.

Рядом с Заречным в лесу давно существует погост: там сотни обустроенных могил с оградами, плитами, фотографиями. Разумеется, не всем это нравится.

«Иногда бывает, люди ходят с ума по животным больше даже, чем между собой», - пояснил горожанин.

На зареченской станции по борьбе с болезнями животных работает крематорий, но не все готовы везти туда умерших кошек, собак, хомячков.

Так и возникают кладбища домашних питомцев в границах областного центра.

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Гость|09.12.2019 18:44|

Чище чем на людском Чемодановском кладбище,там срачь-помойка.

Гость|09.12.2019 18:47|

странно,почему там храм не запилили,до сих пор.

Гость|09.12.2019 18:54|

Для этого сначала нужно легенду,потом молитву и затем торговую лавку.

Имя: Гость
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