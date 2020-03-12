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Общество | Пензенцам объяснили, почему в городе не будет кладбища домашних животных

12.03.2020|17:05
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Вопрос о захоронении домашних любимцев подняли депутаты Пензенской городской думы в четверг, 12 марта. Тема возникла во время обсуждения регулирования популяции бродячих собак.

«У нас нет официального кладбища домашних животных. Хоронят за железнодорожной линией в Арбекове, около дач, в лесах, да где попало. Это не совсем хорошо, потому что другие животные раскапывают эти могилы. Будет ли рассматриваться этот вопрос?» - спросила депутат Людмила Коломыцева.

«Законодательство запрещает захоронение животных в землю. Почему так, я не знаю», - ответил заместитель начальника Управления ветеринарии Пензенской области Александр Котин.

«А как? А куда их?..» - растерялась народная избранница.

По словам Александра Котина, умерших животных по закону требуется сжигать. Это делают в Колышлейском районе, где предусмотрена кремация их трупов.

Несколько лет назад кладбище домашних животных обнаружилось за проходной Заречного. На нем жители закрытого города не только хоронили ушедших на радугу питомцев, но и устанавливали ограды, таблички и даже памятники. Местные власти предупредили: за подобные погребения грозит штраф. Кстати, в Заречном есть крематорий для сжигания умерших четвероногих друзей человека.

В Пензе же местом упокоения любимцев стал берег Суры в районе Маньчжурии. По словам местных жителей, тоскующие пензенцы даже зажигают свечи в память о своих друзьях.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|12.03.2020 17:40|

Предательство можно ожидать только от человека....

Гость|12.03.2020 17:43|

В Москве начались продажи гробов для животных.Скоро откроются ритуальные компании.

Гость|12.03.2020 17:49|

penzainform.ru писал(a):

Хоронят за железнодорожной линией в АрбековЕ
Хоронят в АрбековО.

Имя: Гость
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